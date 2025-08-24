Трое рабочих пострадали в Ленобласти на стройке газоперерабатывающего комплекса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Трое рабочих-иностранцев пострадали на строительной площадке в результате падения лесов в Ленинградской области, сообщил в воскресенье губернатор Александр Дрозденко.

"В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие - граждане Китая", - написал он в своем телеграм-канале.

Причины травм выясняются. "Одна из версий - падение на леса обломков БПЛА", - добавил губернатор.

Утром в воскресенье Кингисеппский район Ленобласти атаковали дронами. По данным Дрозденко, уничтожено 14 БПЛА, большая часть - в районе Усть-Луги.