Самолет Cessna с неисправным шасси приземлился на севере Красноярского края

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Спецавиа" с неисправным шасси приземлился в Эвенкийском районе на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (13:00 по Москве) в аэропорту Байкит в Красноярском крае с неисправностью шасси осуществлена посадка воздушного судна "Cessna 337 Skymaster" авиакомпании "Спецавиа", осуществляющего авиационные работы", - говорится в сообщении.

Воздушное судно получило повреждения.

По предварительным данным, на борту находилось два человека.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

