Два посетителя экстремального аттракциона погибли в Самарской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при спуске на экстремальном аттракционе "зиплайн" в Кинельском районе Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

"Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 23 августа, 37-летний мужчина погиб на месте происшествия, его спутница скончалась в тот же день в медицинском учреждении.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи устанавливают виновных в гибели людей, назначены необходимые экспертизы.

Со своей стороны прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при организации работы зиплайна, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, пара туристов упала с высоты 30 м. Общая протяженность канатной дороги, проходящей над полем, достигает 700 м, максимальная высота - 70 м.

Сотрудники прокуратуры проверят законность размещения экстремального аттракциона и дадут оценку действиям органов местного самоуправления.