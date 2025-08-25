Поиск

Два посетителя экстремального аттракциона погибли в Самарской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при спуске на экстремальном аттракционе "зиплайн" в Кинельском районе Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

"Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 23 августа, 37-летний мужчина погиб на месте происшествия, его спутница скончалась в тот же день в медицинском учреждении.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи устанавливают виновных в гибели людей, назначены необходимые экспертизы.

Со своей стороны прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при организации работы зиплайна, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, пара туристов упала с высоты 30 м. Общая протяженность канатной дороги, проходящей над полем, достигает 700 м, максимальная высота - 70 м.

Сотрудники прокуратуры проверят законность размещения экстремального аттракциона и дадут оценку действиям органов местного самоуправления.

СКР Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });