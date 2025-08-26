Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой выше плюс 20 градусов, предварительно, прогнозируется в Москве 1 сентября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предварительно, в следующий понедельник, 1 сентября, погода будет теплая, температура дневная выше 20 градусов - плюс 20 - плюс 25, но более детальные характеристики будут позже", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что пока это предварительный прогноз и он может быть скорректирован. Однако пока, по его словам, можно говорить о том, что погода 1 сентября в Москве будет "вполне летняя".