Температура выше нормы установится на территории России от Волги до Тихого океана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Температура выше нормы, начиная с четверга, установится на территории страны от Волги до Тихого океана, ниже нормы температура на этой неделе будет только в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В принципе, начиная с четверга, на всей территории страны от Волги до Тихого океана температура выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что ранее температура выше нормы отмечалась на территории от Урала до реки Лена.

При этом, научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что нормы в разных регионах отличаются. Поэтому, например, в центре Якутии прогнозируется температура выше плюс 20 градусов. Тепло будет во всем Сибирском федеральном округе: на севере на Таймыре до плюс 20 градусов, на юге - выше плюс 25 в Новосибирской, в Омской, в Томской областях.

На Европейской территории России более выраженная теплая погода будет с четверга на юге Центрального федерального округа. В Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях температура будет плюс 25 - плюс 28 градусов. В Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму температура будет до плюс 30 - плюс 35 градусов. "Даже в Краснодарском крае до плюс 37 - плюс 38. Заметное повышение температуры", - добавил Вильфанд.

Он отметил, что это связано с тем, что на южной половине европейской части России будет режим антициклональной погоды, "поэтому там солнце будет припекать".

"И, пожалуй, только на севере европейской части России, в Северо-Западном федеральном округе, в частности и в Санкт-Петербурге, температура будет около и ниже нормы в течение всей этой недели, в том числе и выходные, потому что там будет циклоническая деятельность и воздушные массы будут поступать с севера", - сообщил Вильфанд.