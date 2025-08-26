ВСУ атаковали пять районов Ростовской области в ночь на вторник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пять районов Ростовской области подверглись атаке украинских беспилотников в ночь на вторник, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Главное, никто из людей не пострадал,"- написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дроны атаковали частные дома в селе Новобессергеневка Неклиновского района, поврежден автомобиль.