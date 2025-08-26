Возобновил работу аэропорт Нижнекамска

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Отменены ограничения на прием и выпуск самолетов для аэропортов Нижнекамска ("Бегишево") и "Пулково", сообщает Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижнекамска не работал около часа.

Об отмене ограничений для "Пулково" Росавиация сообщила примерно через три часа после сообщения об их введении. При этом в 6:34 представитель ведомства сообщил, что аэропорт возобновил обслуживание рейсов. За время перерыва на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевшие в Петербург.