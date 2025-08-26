Поиск

Возобновил работу аэропорт Нижнекамска

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Отменены ограничения на прием и выпуск самолетов для аэропортов Нижнекамска ("Бегишево") и "Пулково", сообщает Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижнекамска не работал около часа.

Об отмене ограничений для "Пулково" Росавиация сообщила примерно через три часа после сообщения об их введении. При этом в 6:34 представитель ведомства сообщил, что аэропорт возобновил обслуживание рейсов. За время перерыва на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевшие в Петербург.

Петербург Пулково Росавиация Нижнекамск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });