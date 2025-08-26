Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь десятков беспилотников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили с полуночи до 6:10 по московскому времени 43 беспилотника сообщило Минобороны.

По шесть БПЛА нейтрализовано над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять - над Волгоградской, четыре - над Брянской, по три - над Орловской и Псковской, по два - над Белгородской и Курской, по одному - в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

Над Крымом с 7 до 7:30 по московскому времени ПВО сбила восемь беспилотников, сообщило министерство.