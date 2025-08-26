Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1"" (Владивосток), а также нескольким физлицам и компаниям, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 25 августа, к производству пока не принят, его суть не раскрывается. Также ведомство заявило ходатайство об обеспечительных мерах.

Среди ответчиков помимо колхоза числятся гендиректор компании Александр Сайфулин и пять членов семьи Шегнагаевых. В отчетности АО за 2022 год (более актуальных данных нет) говорится, что совладельцем компании является Владислав Шегнагаев. На сайте компании сообщается, что рыболовецкий колхоз создал Валерий Шегнагаев.

Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея), Алексей Кумшатский, Яков Шевченко и Росрыболовство.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.