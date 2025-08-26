Поиск

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1"" (Владивосток), а также нескольким физлицам и компаниям, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 25 августа, к производству пока не принят, его суть не раскрывается. Также ведомство заявило ходатайство об обеспечительных мерах.

Среди ответчиков помимо колхоза числятся гендиректор компании Александр Сайфулин и пять членов семьи Шегнагаевых. В отчетности АО за 2022 год (более актуальных данных нет) говорится, что совладельцем компании является Владислав Шегнагаев. На сайте компании сообщается, что рыболовецкий колхоз создал Валерий Шегнагаев.

Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея), Алексей Кумшатский, Яков Шевченко и Росрыболовство.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.

Генпрокуратура Владивосток Росрыболовство Валерий Шегнагаев Южная Корея Приморье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });