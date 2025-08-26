Подростков из трех регионов РФ осудили за террористические преступления

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ и ФСБ сообщили о вынесении обвинительных приговоров трем подросткам из Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей за преступления террористической направленности.

"Собранные следственными органами СК России по Ставропольскому краю, Ивановской и Сахалинской областям доказательства признаны достаточными для вынесения судами приговоров в отношении трех подростков. В зависимости от роли они признаны виновными в совершении ряда преступлений террористической направленности по статьям 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, приговорами 1-го Восточного окружного военного суда, 2-го Западного и Южного окружных военных судов несовершеннолетним назначены наказания от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, подросток из Сахалинской области "также обучал методам совершения террористических актов".

Кроме того, задержаны житель Ивановской области, "причастный к созданию в мессенджере Telegram канала для пропаганды террористической идеологии, а также житель Ставропольского края, установивший посредством данного иностранного мессенджера связь с боевиками террористической организации".

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что члены террористических организаций ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения молодежи, в том числе несовершеннолетних граждан России, в противоправную деятельность", - заявили в ЦОС.

В свою очередь Петренко напомнила, что "участие в преступной деятельности, даже в виртуальном пространстве, влечет за собой серьезные последствия".

"Отсутствие знаний о законах не освобождает от ответственности, и несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством", - сказала она.