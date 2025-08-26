Поиск

Ростехнадзор не выявил на Запорожской АЭС влияющих на безопасность нарушений

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор не выявил влияющих на безопасность нарушений в системе учета ядерных материалов на Запорожской АЭС в результате проверки, сообщает телеграм-канал станции.

"Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС (...) По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме", - говорится в сообщении.

Во время проверки был проведен мониторинг учета ядерных материалов в специализированных зонах всех шести энергоблоков станции.

"Подобные проверки носят регулярный характер и являются частью системы постоянного контроля за ядерной безопасностью. Они приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации", - пояснили они.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

