В Дагестане неподалеку от аэропорта Махачкалы произошло землетрясение

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали во вторник землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщает ГУ МЧС по республике.

"В 9:30 (по Москве) от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что в 8:34 (по Москве) в районе аэропорта в Карабудахкентском районе на глубине 2-х км произошло землетрясение магнитудой 3,4, класс 9", - говорится в сообщении.

Подземные толчки на поверхности земли не ощущались. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, отмечают в МЧС.

На территории Карабудахкентского района, в 4,5 км от города Каспийска и в 16,2 км от ближайшего микрорайона Махачкалы расположен международный аэропорт "Махачкала" (Уйташ).