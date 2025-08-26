Группировки войск РФ "Центр" и "Запад" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, группировки "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, группировкой "Восток" нанесены удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, потери армии Украины составили: свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка "Запад" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронемашин, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах шести населенных пунктов ДНР.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказали военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, потери украинской армии за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области.

"ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях.

"ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - заявили военные.