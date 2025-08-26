Поиск

Группировки войск РФ "Центр" и "Запад" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, группировки "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, группировкой "Восток" нанесены удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, потери армии Украины составили: свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка "Запад" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронемашин, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах шести населенных пунктов ДНР.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказали военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, потери украинской армии за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области.

"ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях.

"ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - заявили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

МЧС и Минпросвещения проведут в учебных заведениях учения 28 и 29 августа

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Полпред президента в СФО пообещал скорое решение проблемы майнинга в округе

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });