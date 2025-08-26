ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Банки должны раскрывать клиентам причины приостановки операций по счетам или картам и обстоятельства ограничения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), следует из информационного письма ЦБ РФ.

Кредитные организации также обязаны информировать клиентов о действиях для восстановления обслуживания, подчеркивает регулятор.

"Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий", - отмечается в сообщении ЦБ.

"Анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях (причинах) их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов", - подчеркивает регулятор.

ЦБ напоминает о необходимости предоставления банками клиентам полной информации, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение об ограничении обслуживания. Регулятор рекомендует кредитным организациям четко разграничивать требования закона N161-ФЗ "О национальной платежной системе" и закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).

"В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать", - заявил ЦБ.

Банк России пообещал следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации.