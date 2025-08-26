Поиск

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Банки должны раскрывать клиентам причины приостановки операций по счетам или картам и обстоятельства ограничения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), следует из информационного письма ЦБ РФ.

Кредитные организации также обязаны информировать клиентов о действиях для восстановления обслуживания, подчеркивает регулятор.

"Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий", - отмечается в сообщении ЦБ.

"Анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях (причинах) их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов", - подчеркивает регулятор.

ЦБ напоминает о необходимости предоставления банками клиентам полной информации, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение об ограничении обслуживания. Регулятор рекомендует кредитным организациям четко разграничивать требования закона N161-ФЗ "О национальной платежной системе" и закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).

"В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать", - заявил ЦБ.

Банк России пообещал следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

МЧС и Минпросвещения проведут в учебных заведениях учения 28 и 29 августа

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Полпред президента в СФО пообещал скорое решение проблемы майнинга в округе

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });