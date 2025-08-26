Патрушев отметил важность превращения Севморпути в круглогодичную транспортную артерию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики РФ, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев

"Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение. Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию - вот ключевые приоритеты национальной морской политики", - сказал Патрушев, открывая заседание Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике.

Он уточнил, что на заседании будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в акватории Севморпути и развития аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне РФ.