Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку своих смартфонов в Египте, в компаниях рекомендуют использовать гаджеты, в которых ранее путешественники не использовали египетские сим-карты, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте. Настройка мобильной связи - довольно длительный процесс. Скорее всего, все просто пока отлаживается", - сказала руководитель международных проектов "Слетать.ру", управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Она рекомендовала путешественникам перед поездкой установить eSIM или электронную SIM-карту, поскольку это дешевле, чем мобильная связь.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Fun&Sun рассказали, что раньше туристы приезжали в Египет и вставляли в свой телефон местную сим-карту. Согласно новому закону страны, смартфон автоматически попадет под блокировку спустя 90 дней после первого подключения, если он не был зарегистрирован через официальное приложение Telephony.

"В этой связи туристам лучше брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году и пользоваться роумингом, если они планируют покидать территорию отеля и оставаться на связи. Или заранее приобрести eSIM", - пояснили в компании.

В РСТ добавили, что туристы, у которых телефоны уже попали под блокировку, нужно заранее скачать приложение Telephony, в зоне прилета при въезде в Египет нужно подключиться к wi-fi и зарегистрировать устройство.

"Если он уже попал в "черный список", возможно, придется оплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости аппарата", - заключили в объединении.

Ранее в соцсетях сообщили о блокировке связи у нескольких десятков туристов в Египте, которые ранее использовали в устройствах египетские сим-карты.

В январе в Египте приняли закон, согласно которому все незарегистрированные смартфоны будут попадать под блокировку в местных сетях по истечении 90 дней.

Египет РСТ
