Российские военные взяли под контроль поселок Первое Мая в ДНР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесены удары по 13 украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР, потери ВСУ составили: более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Изюм, Купянск Харьковской области и Дробышево (ДНР)", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за сутки составили: свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронемашин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Серебрянка и Дружковка (ДНР)", - сказали в ведомстве.

Военные сообщили, что потери армии Украины составили: до 190 военнослужащих, танк, три автомобиля и склад боеприпасов.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Восток" продвигаются вглубь украинской обороны, нанесли удары по пяти бригадам и одному полку ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что группировка "Север" нанесла удары по пяти бригадам и двум полкам ВСУ в Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - заявили военные.

По их словам, потери ВСУ на данном направлении составили: свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что потери армии Украины за сутки составили: свыше 65 военнослужащих, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.