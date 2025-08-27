Поиск

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Фото: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского суда в Москве признал виновным сервис Pinterest в нарушении российского законодательства, сообщили в суде.

"Pinterest признан виновным в совершении двух административных правонарушений", - сказали в суде.

Сервису назначен штраф в размере 4 млн по ст. 19.7-10-4 КоАП (Неисполнение владельцем соцсети требований исполнительного органа федеральной власти).

По ч.2 ст 13.49 КоАП (Осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в РКН или открытия филиала в России) компании назначен штраф в размере 6 млн рублей.

Pinterest - крупнейший американский фотохостинг, где пользователи размещают коллекции фотографий. Ранее российские суды неоднократно штрафовали компанию за нарушения российского законодательства.

