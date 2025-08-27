Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского суда в Москве признал виновным сервис Pinterest в нарушении российского законодательства, сообщили в суде.
"Pinterest признан виновным в совершении двух административных правонарушений", - сказали в суде.
Сервису назначен штраф в размере 4 млн по ст. 19.7-10-4 КоАП (Неисполнение владельцем соцсети требований исполнительного органа федеральной власти).
По ч.2 ст 13.49 КоАП (Осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в РКН или открытия филиала в России) компании назначен штраф в размере 6 млн рублей.
Pinterest - крупнейший американский фотохостинг, где пользователи размещают коллекции фотографий. Ранее российские суды неоднократно штрафовали компанию за нарушения российского законодательства.