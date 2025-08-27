Лавров обсудил с узбекистанским коллегой двустороннюю и международную повестку

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор, сообщили в среду в МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-узбекистанских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 31 августа - 1 сентября в Китае и Второго саммита Россия - Центральная Азия 9 октября в Таджикистане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главы министерств в ходе беседы подтвердили настрой на совместную работу по "укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств", отметили на Смоленской площади.