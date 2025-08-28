Почти 14 тыс. га леса горит в Якутии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На территории двенадцати районов Якутии зафиксированы лесные пожары площадью почти 14 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии республики.

"На начало суток действуют 30 лесных пожаров на площади 13,8 тыс. га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Кобяйского, Жиганского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Хангаласского, Среднеколымского и Томпонского районов", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 389 человек.

За прошедшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров с общей площадью 1,87 тыс. га.

Режим ЧС в лесах действует на территории Мирнинского района республики. Особые противопожарные режимы введены в Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах, городском округе Жатай и в городе Якутск.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

С начала пожароопасного сезона установлены 73 виновника пожаров, составлено 152 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.