Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Два землетрясения произошли с разницей в несколько часов на побережье озера Байкал в Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок энергетическим классом 9,7 и магнитудой 3,1 был зарегистрирован в четверг в 11:32 по местному времени (6:32 по Москве) на территории Забайкальского национального парка в Баргузинском районе Бурятии.

Эпицентр находился в 14 км севернее поселка Усть-Баргузин на перешейке, который соединяет с материком самый большой байкальский полуостров Святой Нос.

Подземный толчок энергоклассом 10,5 и магнитудой 3,6 был зарегистрирован в среду в 19:44 по местному времени (14:44 по Москве) на территории Байкальского природного биосферного заповедника в Кабанском районе Бурятии.

Эпицентр находился в центральной части хребта Хамар-Дабан, который с юга "подпирает" Байкал, в 33 км юго-восточнее прибрежного поселка Танхой, где расположен визит-центр заповедника.

По данным сейсмологов, на полуострове Святой Нос достаточно часто фиксируются ощутимые сейсмособытия - в среднем раз в полгода. В центральной части Хамар-Дабана ранее землетрясение регистрировалось в 2018 году.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль.