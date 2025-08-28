Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцать рейсов задерживаются, еще два отменены в аэропорту Волгограда в связи с ограничениями, вводившимися в ночь на четверг для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменены два рейса: один на прилет из Москвы и один на вылет в столицу. Кроме того задержаны на прилет девять рейсов - пять в Москву, два в Сочи и по одному в Махачкалу и Анталью, на вылет - два рейса в Москву.

Ранее Росавиация сообщала об ограничении работы волгоградского аэропорта для обеспечения безопасности полетов с 22:12 27 августа до 05:22 28 августа.