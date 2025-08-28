Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Рязани, которая решила сотрудничать с военной разведкой Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения осуждена за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, женщина инициативно установила контакт с представителем украинской спецслужбы через мессенджеры и "предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации".

Следственным отделением УФСБ по Рязанской области расследовано уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).