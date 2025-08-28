Поиск

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рязанский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Рязани, которая решила сотрудничать с военной разведкой Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

Уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения осуждена за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, женщина инициативно установила контакт с представителем украинской спецслужбы через мессенджеры и "предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации".

Следственным отделением УФСБ по Рязанской области расследовано уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

ФСБ Украина Рязань Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });