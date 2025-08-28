В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением на главу Каменского района Пензенской области, сообщает региональное управление СКР в четверг.

"Мужчина избил главу Каменского района. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами различной степени тяжести. Причиной конфликта послужило нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Официальный канал правительства Пензенской области уточняет, что у главы района "диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы".

"Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой. Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо (глава района - ИФ) пытался добиться от него в течение долгого времени", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку этому резонансному инциденту. В настоящее время нападавший задержан.