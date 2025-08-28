Поиск

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением на главу Каменского района Пензенской области, сообщает региональное управление СКР в четверг.

"Мужчина избил главу Каменского района. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами различной степени тяжести. Причиной конфликта послужило нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Официальный канал правительства Пензенской области уточняет, что у главы района "диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы".

"Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой. Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо (глава района - ИФ) пытался добиться от него в течение долгого времени", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать максимально полную правовую оценку этому резонансному инциденту. В настоящее время нападавший задержан.

СКР Пензенская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });