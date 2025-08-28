Поиск

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план мониторинга правоприменения на 2026 год: будет оценено, как применяются нормы закона в сферах борьбы с мошенниками, майнингом, а также блокировки информации, порочащей честь и достоинство. Об этом сообщает сайт правительства.

"Правительство определило сферы, где в 2026 году будет осуществляться мониторинг правоприменения. Он заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы работают на практике. По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях",- говорится в сообщении.

План мониторинга формирует Минюст по предложениям министерств, ведомств и регионов и утверждает правительство.

"Так, в 2026 году МВД, Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов, Росфинмониторинг и ФСБ при участии Следственного комитета и Банка России оценят применение законодательства о противодействии мошенничеству с использованием банковских инструментов. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации",- говорится в сообщении.

По предложению Генпрокуратуры также проведут мониторинг правоприменения в сфере майнинговой деятельности, правового статуса майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов. Этой работой займутся МВД, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг при участии Следственного комитета и Банка России.

"Минюсту, Федеральной службе судебных приставов и Роскомнадзору по инициативе последнего предстоит оценить правоприменение в сфере ограничения доступа к распространяемой в интернете информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию",- отмечается на сайте.

Еще один пункт плана касается оценки регулирования в части организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, этим займутся Минприроды и Росприроднадзора.

С инициативой о проведении мониторинга действующих норм выступили также Генпрокуратура, Орловский областной Совет народных депутатов и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

