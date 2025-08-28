При испытаниях трубопровода на Амурском ГХК погиб рабочий

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Амурской области возбудили уголовное дело о гибели работника подрядной организации в ходе испытаний трубопровода на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), сообщает региональное следственное управление СКР.

"По версии следствия, 27 августа в дневное время на территории строительства Амурского ГХК выполнялись работы по испытанию на плотность и прочность технологического трубопровода. Под давлением в трубопроводе произошел разрыв его проектного шва, что вызвало обвал грунта и падение полиэтиленовой трубы на работника одной из подрядных организаций. Пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.2 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По факту гибели человека проводится и прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство региона.

Амурский ГХК - совместное предприятие "СИБУРа" и китайской Sinopec. Мощности ГХК составят 2,7 млн тонн в год - 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена.