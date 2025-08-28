Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Певец Олег Газманов Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Песни "Моя Россия" Shaman, "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова и "Россия" Дениса Майданова включили в список патриотических композиций, рекомендованных для изучения в начальной и средней школах, сообщили журналистам в Минпросвещения РФ.

"В список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Перечень рекомендован для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета "Музыка" в начальной и средней школах.

Документ направлен в регионы России.

В частности, на уроках музыки дети услышат такие песни, как "Красно солнышко" (П. Аедоницкий, И. Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Д. Тухманов, В. Харитонов), "Моя Москва" (И. Дунаевский, М. Лисянский), "У подножья обелиска" (А. Киселев, К. Чибисов). В перечень включены также и современные песни, среди которых - "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова. В состав экспертной группы по созданию списка вошли народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, заслуженный артист РФ, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский и другие деятели культуры.



