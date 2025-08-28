Поиск

Туры к Деду Морозу подорожают в этом году на 15-20%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спрос на туры с посещением Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге пока ниже, чем был год назад, цены при этом выросли на 15-20%, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

Как рассказала руководитель туристического отдела компании "Вотчина" Вера Воробьева, продажи зимних туров в Вотчину Деда Мороза открывают 1 июля, и в первые же дни продаются новогодние заезды, следом - зимние каникулы.

"Обычно завершаем основные продажи к сентябрю-октябрю. В этом году спрос есть, но не такой большой, чувствуется спад темпов продаж примерно на 30% к показателям конца лета прошлого года. Скорее всего, связано это с общим снижением покупательского спроса и высокими ценами. В любом случае, рассчитываем, что все свои программы с размещением на Вотчине реализуем, но немного позже - обычно вторая волна интереса к этим турам бывает в середине осени", - заметила она.

По словам Воробьевой, большинство запросов идет на посещение Вотчины Деда Мороза: популярны терем Деда Мороза, тропа сказок, зоопарк, мастер-классы. В Великом Устюге туристы посещают музейные экскурсии, включая интерактивные и театрализованные программы, мастер-классы, различные развлекательные программы, катаются с ледяных горок и на снегоходах.

"Однодневный тур с питанием в среднем стоит от 9 тыс. рублей, включены пять экскурсий с обедом. Четырехдневный тур на двоих взрослых обойдется от 62,2 тыс. рублей", - уточнила Воробьева.

По оценке директора принимающей компании "Пилигрим" Наталии Киселевой, по сравнению с 2024 годом туры в Вологду сейчас продаются с приростом 10-15%, а к Вотчине интерес пока ниже, чем год назад.

"На Вотчину Деда Мороза спрос пока слабый, причем тенденция к снижению наметилась еще в прошлом году, и причины известны: рост цен и снижение качества услуг, включая жалобы на питание. Все это происходит из-за слишком быстрого роста турпотока. Обычно спрос активизируется с наступлением прохлады в конце сентября - октябре, а в ноябре люди начинают думать про Новый год. В этом году туры в Великий Устюг подорожали на 15-18%, услуги на месте тоже выросли на 20%. Сейчас стоимость одного дня в пакетном туре в Великий Устюг - от 10 тыс. рублей", - пояснила она.

По словам эксперта, помимо вотчины волшебника в регионе востребованы классические туры по историческим городам: туристы посещают Вологду, Кириллов, Тотьму, Белозерск, Череповец. Популярны дегустации блюд местной кухни из локальных продуктов, народные праздники и гуляния, мастер-классы по народным промыслам, прогулки по рекам, в том числе сплавы, театральные постановки и фестивали: "Блюз на веранде", День города, фестиваль "Город ремесел".

Кроме того, школьные группы заказывают туры на предприятия, в Череповце - на "Северсталь", литейно-механический завод по изготовлению тракторов, в Вологде - на вагоноремонтный завод, молочный комбинат с дегустацией и т.д.

В 2024 году Вологодскую область посетили 4,1 млн туристов, это на 300 тыс. больше, чем годом ранее. В Вотчине Деда Мороза на новогодние каникулы побывало 36 тыс. туристов.

РСТ Великий Устюг Дед Мороз Вологда Череповец
