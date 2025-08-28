Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Полет космического аппарата "Бион-М" №2 проходит штатно, животные на борту находятся в состоянии комфорта, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

"На основании получаемого видеоинформационного потока можно полагать, что животные находятся в состоянии комфорта. Осуществляется своевременная подача корма и воды в соответствии с заданной циклограммой", - говорится в сообщении института.

"Космический аппарат находится в стабилизированном ориентированном положении. Научная аппаратура работает в штатном режиме", - сообщили ученые.

Аппарат находится на расчетной орбите с наклонением 96,92 градуса. Средняя высота полета капсулы - 380 км над Землей.

Научный аппарат "Бион-М" № 2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б".

В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Часть мышей питается пастообразным кормом с содержанием жидкости, вторая группа - употребляет привычный сухой брикетированный корм и отдельно воду в виде геля. Данная технология применена впервые в мире, отметили в институте.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.