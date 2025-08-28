Поиск

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Полет космического аппарата "Бион-М" №2 проходит штатно, животные на борту находятся в состоянии комфорта, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

"На основании получаемого видеоинформационного потока можно полагать, что животные находятся в состоянии комфорта. Осуществляется своевременная подача корма и воды в соответствии с заданной циклограммой", - говорится в сообщении института.

"Космический аппарат находится в стабилизированном ориентированном положении. Научная аппаратура работает в штатном режиме", - сообщили ученые.

Аппарат находится на расчетной орбите с наклонением 96,92 градуса. Средняя высота полета капсулы - 380 км над Землей.

Научный аппарат "Бион-М" № 2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б".

В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Часть мышей питается пастообразным кормом с содержанием жидкости, вторая группа - употребляет привычный сухой брикетированный корм и отдельно воду в виде геля. Данная технология применена впервые в мире, отметили в институте.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

РАН Роскосмос Бион-М
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

В Москве простились с журналистом Кириллом Вышинским

Военная операция на Украине

Морской дрон РФ потопил разведывательный корабль ВМС Украины в устье Дуная

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о групповом ударе по предприятиям ВПК и авиабазам Украины

Эксперт не исключил подорожания красной икры к концу года до 15 тысяч рублей

Группу отдыхающих из района пожара под Геленджиком отвезли в безопасное место

Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7040 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });