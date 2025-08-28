Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Запорожская область частично обесточена после нескольких атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Причиной частичного отключения электроснабжения в Запорожской области стал ряд атак БПЛА противника по высоковольтному оборудованию, написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что электроснабжение удалось стабилизировать, но аварийные работы продолжаются. Восстановление осложняется опасностью повторных ударов по бригадам энергетиков.