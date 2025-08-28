Николай Патрушев посетовал на низкие зарплаты школьных учителей физики и математики

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Невысокий интерес школьников к инженерным наукам обусловлен низкими зарплатами школьных учителей, вынужденных работать на полторы-две ставки в ущерб подготовке учеников, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он поднял эту проблему, выступая в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.

"Не работает должным образом механизм целевого обучения специалистов с высшим образованием. Минобрнауки России планомерно увеличивает соответствующие целевые квоты, в том числе по укрупненной группе направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта". Однако их заполняемость не достигает и половины от выделенных мест", - сказал Патрушев.

"Это обусловлено слабой подготовкой абитуриентов по базовым для инженеров предметам, прежде всего по математике, физике, химии, о чем мы не раз говорили, в результате чего наши университеты зачастую вынуждены ликвидировать у вновь зачисленных студентов пробелы в школьных знаниях", - отметил он.

По его словам, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете входной контроль по математике, физике и химии успешно проходят примерно половина первокурсников. "Остальных в течение семестра, а то и двух приходится подтягивать до необходимого уровня за счет выделенного на освоение программ высшего образования учебного времени, которого и без того недостаточно", - сказал помощник президента.

"Такое положение во многом обусловлено дефицитом преподавателей математики и физики в некоторых муниципальных образованиях, особенно расположенных в небольших населенных пунктах и в сельской местности, который составляет от 10 до 20%. Главной причиной этого является низкий уровень оплаты учительского труда, прежде всего в глубинке", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, в этих условиях "учителям-предметникам приходится работать на полторы, а то и две ставки, чтобы обеспечить себе и своим семьям приемлемый уровень жизни".

"Времени на внешкольную работу, в том числе на профессиональную ориентацию школьников на получение инженерного знания, практически не остается. В связи с этим доля выпускников, выбравших профессию инженера, за три года увеличилась только на 7%", - констатировал Патрушев.