Поиск

Николай Патрушев посетовал на низкие зарплаты школьных учителей физики и математики

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Невысокий интерес школьников к инженерным наукам обусловлен низкими зарплатами школьных учителей, вынужденных работать на полторы-две ставки в ущерб подготовке учеников, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он поднял эту проблему, выступая в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.

"Не работает должным образом механизм целевого обучения специалистов с высшим образованием. Минобрнауки России планомерно увеличивает соответствующие целевые квоты, в том числе по укрупненной группе направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта". Однако их заполняемость не достигает и половины от выделенных мест", - сказал Патрушев.

"Это обусловлено слабой подготовкой абитуриентов по базовым для инженеров предметам, прежде всего по математике, физике, химии, о чем мы не раз говорили, в результате чего наши университеты зачастую вынуждены ликвидировать у вновь зачисленных студентов пробелы в школьных знаниях", - отметил он.

По его словам, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете входной контроль по математике, физике и химии успешно проходят примерно половина первокурсников. "Остальных в течение семестра, а то и двух приходится подтягивать до необходимого уровня за счет выделенного на освоение программ высшего образования учебного времени, которого и без того недостаточно", - сказал помощник президента.

"Такое положение во многом обусловлено дефицитом преподавателей математики и физики в некоторых муниципальных образованиях, особенно расположенных в небольших населенных пунктах и в сельской местности, который составляет от 10 до 20%. Главной причиной этого является низкий уровень оплаты учительского труда, прежде всего в глубинке", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, в этих условиях "учителям-предметникам приходится работать на полторы, а то и две ставки, чтобы обеспечить себе и своим семьям приемлемый уровень жизни".

"Времени на внешкольную работу, в том числе на профессиональную ориентацию школьников на получение инженерного знания, практически не остается. В связи с этим доля выпускников, выбравших профессию инженера, за три года увеличилась только на 7%", - констатировал Патрушев.

Николай Патрушев Минобрнауки Морская коллегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Кремль сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом

Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7041 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });