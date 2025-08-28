Поиск

Стоимость парковки в Сочи для местных жителей снизят в 10 раз

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Сочи разработали нормативный правовой акт, который позволить снизить стоимость парковки для местных жителей, при этом для иногородних автомобилистов цены останутся прежними, сообщил мэр города Андрей Прошунин в четверг.

"Размер абонентской платы на муниципальных парковках для местных жителей снизим в 10 раз", - заявил градоначальник во время проведения "Прямой линии".

На эту тему в муниципальный центр управления (МЦУ) и на телефон колл-центра "Прямой линии" поступило несколько десятков вопросов.

"Авансовое парковочное разрешение нашим горожанам, безусловно, нужно, и оно у нас появится. Говорю и как глава города, и как автомобилист: сам часто езжу за рулем, когда есть время и возможность. Проект нормативного правового акта уже разработан. Рассчитываем после всех согласований принять его в этом году. Размер абонентской платы на муниципальных парковках для местных жителей снизим в десять раз", - сказал Прошунин.

По его словам, в месяц авансовое парковочное разрешение на парковку рядом с домом не будет превышать по цене 800 рублей, а в год - 8 тыс. рублей.

При этом он отметил, что для иногородних автомобилистов стоимость парковки не изменится.

Сегодня платные парковки в Сочи действует с 9:00 до 20:00. Проектом предполагается сократить это время до 18:00.

Кроме этого, уменьшат число улиц, где есть такие места: с 73 до 56. Пользование парковками в праздничные и выходные дни останется бесплатным.

Сочи Андрей Прошунин
