Пять человек погибли в ДТП на трассе в Иркутской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Столкновение двух автомобилей в четверг на 1781 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области унесло жизни пяти человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В результате лобового столкновения на месте аварии погиб водитель и трое пассажиров седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй (машины - ИФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГАИ, автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Eclipse.