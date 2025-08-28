Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обсудил с маркетплейсами Wildberries и Ozon вопросы борьбы с нелегальной продукцией, заявив о необходимости повышения вовлеченности площадок в противодействие использования их для продажи нелегальной, контрафактной и немаркированной продукции.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой прошло совещание с представителями Wildberries и Ozon при участии председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Участникам совещания продемонстрировали результаты автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности, "которые указывают на необходимость повышения вовлеченности со стороны маркетплейсов в процесс противодействия использования таких электронных площадок для продажи нелегальной, контрафактной и немаркированной продукции".

"Представителями маркетплейсов принята к сведению информация о выявлении многочисленных признаков нарушений на их площадках, но конкретные предложения по исправлению ситуации ими не представлены", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что работа по формированию безопасной и прозрачной среды для онлайн-покупок будет продолжена.