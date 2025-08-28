Поиск

Крымский мост перекрыли для автотранспорта

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Автомобильную часть Крымского моста перекрыли для движения, сообщил телеграм-канал, освещающий обстановку на подъезда к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.

За час до этого канал сообщил, что со стороны Керчи в очереди на досмотр перед мостом стояли 1525 машин, время ожидания оценивалось примерно в четыре часа.

Крымский мост
