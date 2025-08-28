Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 39 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в лесничестве в Геленджике увеличилась до 39 га, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара достигла 39 гектаров. За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды с самолета Бе-200ЧС и вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что на месте работают 273 специалиста, 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 19 га.

Из-за пожара в Геленджике эвакуировали базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы. Разрушений и пострадавших нет.

Как уточнялось, к утру пятницы группировку по тушению лесного пожара увеличат на 200 человек - до 500 специалистов. Также планируется задействовать два вертолета и самолет МЧС. Для контроля за распространением огня 95 сотрудников будут круглосуточно дежурить по периметру очагов.