Российская фарминдустрия подошла к фазовому переходу

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российская фармацевтическая отрасль находится на пороге фазового перехода, считает проректор по научно-техническому развитию Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Вадим Тарасов.

"Фарма подошла к фазовому переходу, дженериковая модель себя во многом исчерпала", - сказал он в пятницу на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске.

По его словам, у небольших производителей прибыли падают, а крупные игроки - ведущие производители - переходят к разработке и производству сложных биотехнологических продуктов и инновационной фармпродукции.

Переход к инновационной модели фарминдустрии требует значительных инвестиций и выхода на международный рынок, по крайней мере, в доступные для российских производителей страны, отметил Тарасов.

При этом, добавил он, Китай за последние семь лет во многом прошел этот путь и в настоящее время создает много оригинальных препаратов, в том числе за счет ограничений по цене для китайских препаратов на внутреннем рынке и создавая условия для научных разработок и экспорта лекарств.

"Оригинальные и инновационные препараты (в России - ИФ) нужно делать вместе с наукой, иначе все сделает Китай, и наука через какое-то время в принципе перестанет существовать в России в этом формате", - сказал Тарасов.

