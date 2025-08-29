Трое мирных жителей Херсонской области ранены в результате украинских обстрелов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Три жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

В своем телеграм-канале он написал, что в Голой Пристани осколочные ранения получил мужчина 1976 года рождения, в Великих Копанях ранен мужчина 1948 года рождения после попадания по автомобилю, еще один мужчина 1964 года рождения пострадал в Великой Лепетихе. Все трое госпитализированы.

Также из-за обстрела была обесточена подстанция, из-за чего без света оставались свыше 56 тысяч человек, сейчас электроснабжение частично восстановлено, добавил губернатор.