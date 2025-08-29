Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Генпрокуратура просит обратить его в доход государства

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства акции старейшего издателя профессиональной музыкальной литературы - издательства "Музыка" - в связи с незаконностью его приватизации, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова иск к генеральному директору издательства "Музыка" Марку Зильберквиту подан в Перовский суд Москвы", - сказал он.

Ответчиками по иску также выступают жена Зильберквита и дочь его делового партнера.

Издательство "Музыка" занимается изданием печатных нотных изданий всех видов и жанров, произведений по музыковедению, а также распространение книжной литературы.

Зильберквит был назначен на должность директора издательства в 2004 году.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что Зильберквит в 2003 году учредил ООО "Гамма-Пресс", а в 2004 году - ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые на момент создания какими-либо активами не обладали. При этом действующее законодательство запрещало Зильберквиту замещать должность директора государственного предприятия и одновременно являться учредителем юридического лица", - сказал источник.

По его словам, пользуясь положением руководителя ФГУП, Зильберквит "инициировал процесс акционирования и его последующей приватизации".

ФГУП "Издательство "Музыка" было преобразовано в ОАО, в котором 100% акций принадлежало Российской Федерации. Далее Росимуществом было издано распоряжение "Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества "Издательство "Музыка".

"В 2012 году Зильберквит, будучи генеральным директором ОАО "Издательство "Музыка", организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций этого общества. При этом передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом", - сказал источник.

Однако Зильберквит, по данным прокуратуры, "злоупотребив своим положением, определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его".

В дальнейшем он "оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование на территории страны и запретил к ним бесплатный доступ".

"Захватив собрание нотных изданий, сформированное более чем за 100 лет работы издательства, он поставил в зависимость образовательные заведения музыкального профиля и исполнителей классических произведений. Государство вынуждено заключать с ним контракты на печать музыкальной литературы, то есть платить за допуск к объектам культурного наследия Российской Федерации. При этом установленные им цены заставляют рядовых потребителей и бюджетные организации отказываться от таких услуг и искать необходимые для обучения источники на "серых" площадках в сети "Интернет", - сказал собеседник "Интерфакса".

Подача и рассмотрение иска будут взяты на личный контроль генпрокурора.

Издательство "Музыка" крупнейшее российское специализированное издательство в области музыкального искусства, основано в 1918 году.

В последние годы Генпрокуратура подала целый ряд исков об обращении в доход государства как имущества коррупционеров, так и незаконно приватизированных предприятий. Иски подаются по поручениям главы надзорного ведомства и ставятся на его личный контроль. Как сообщал источник, эта системная работа будет продолжена.