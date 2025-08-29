Поиск

"Газпром" уже заполнил газохранилища в России на 89%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" к настоящему моменту заполнил подземные хранилища газа в России на 89%, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

"Как и всегда, мы абсолютно уверены, что подойдем к началу осенне-зимнего периода полностью готовыми. Уже на сегодняшний день в наши подземные хранилища закачано 89,3% от целевого объема газа. И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах "Газпрома" - это 73 млрд 170 млн куб. м газа. А это значит, что энергетическая безопасность нашей страны поднимется на еще более высокий уровень", - сказал Миллер.

Как сообщалось, к зиме 2025/26 годов компания наметила создать в российских ПХГ оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб. м, что станет абсолютным историческим рекордом (в предыдущем сезоне было 73,034 млрд куб. м).

ПХГ расположены в основных районах потребления газа, обеспечивают в отопительный период до 22% поставок газа российским потребителям, а в дни резких похолоданий эта величина достигает 44% от общего объема природного газа в ЕСГ.

