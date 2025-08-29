"Газпром" за восемь месяцев нарастил поставки в Китай на 28%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" за восемь месяцев 2025 года нарастил поставки природного газа в Китай на 28%, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

"Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами и даже больше поставляем газ", - сообщил он.

За январь-август 2024 года экспорт в Китай составил 20,4 млрд куб. м. Таким образом, за восемь месяцев 2025 года поставки могли достигнуть 26 млрд куб. м.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).