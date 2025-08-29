Поиск

"Газпром" за восемь месяцев нарастил поставки в Китай на 28%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" за восемь месяцев 2025 года нарастил поставки природного газа в Китай на 28%, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

"Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами и даже больше поставляем газ", - сообщил он.

За январь-август 2024 года экспорт в Китай составил 20,4 млрд куб. м. Таким образом, за восемь месяцев 2025 года поставки могли достигнуть 26 млрд куб. м.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

Газпром Алексей Миллер Китай газ Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы Air Liquide в РФ переданы во временное управление "М-Логистике"

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров РФ-США на Аляске

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об уничтожении за неделю самолета ВСУ и более 1,3 тыс. дронов

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

Число пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области выросло до четырех человек

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });