Поиск

Аэропорту Ижевска будет присвоено имя оружейника Калашникова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жители Удмуртии путем народного голосования выбрали имя для аэропорта Ижевска: его назовут в честь конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов.

По его словам, в голосовании приняли участие более 70 тысяч жителей республики. Результаты голосования будут отправлены для утверждения в Общественную палату России.

На голосовании первоначально было представлено десять имен выдающихся жителей Удмуртии, в финале оказались конструктор стрелкового оружия Калашников, композитор Петр Чайковский и основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин.

Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Ижевска началось весной 2023 года. Терминал имеет два этажа, его площадь - около 10,7 тысячи кв. м, пропускная способность - 440 пассажиров в час, он будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

Первоначально планировалось сдать комплекс в конце 2024 года, затем сроки были перенесены на 2025 год. Позже сообщалось, что открытие состоится во второй половине сентября.

Аэропорт Ижевска находится в собственности Удмуртии, обслуживает регулярные пассажирские и грузовые рейсы.

Ранее гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщал, что после ввода нового комплекса на мощностях старого терминала будут размещены служебные помещения для контрольных органов. Он отмечал также, что планируется начать обслуживать международные полеты в декабре 2025 года.

Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Он стал известен благодаря созданию семейства стрелкового оружия, в первую очередь автомата, носящего его имя.

Ижевск Александр Бречалов Удмуртия Михаил Калашников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр составил прогноз погоды в городах РФ на 1 сентября

Активы Air Liquide в РФ переданы во временное управление "М-Логистике"

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров РФ-США на Аляске

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об уничтожении за неделю самолета ВСУ и более 1,3 тыс. дронов

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });