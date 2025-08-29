Аэропорту Ижевска будет присвоено имя оружейника Калашникова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жители Удмуртии путем народного голосования выбрали имя для аэропорта Ижевска: его назовут в честь конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов.

По его словам, в голосовании приняли участие более 70 тысяч жителей республики. Результаты голосования будут отправлены для утверждения в Общественную палату России.

На голосовании первоначально было представлено десять имен выдающихся жителей Удмуртии, в финале оказались конструктор стрелкового оружия Калашников, композитор Петр Чайковский и основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин.

Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Ижевска началось весной 2023 года. Терминал имеет два этажа, его площадь - около 10,7 тысячи кв. м, пропускная способность - 440 пассажиров в час, он будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

Первоначально планировалось сдать комплекс в конце 2024 года, затем сроки были перенесены на 2025 год. Позже сообщалось, что открытие состоится во второй половине сентября.

Аэропорт Ижевска находится в собственности Удмуртии, обслуживает регулярные пассажирские и грузовые рейсы.

Ранее гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщал, что после ввода нового комплекса на мощностях старого терминала будут размещены служебные помещения для контрольных органов. Он отмечал также, что планируется начать обслуживать международные полеты в декабре 2025 года.

Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Он стал известен благодаря созданию семейства стрелкового оружия, в первую очередь автомата, носящего его имя.