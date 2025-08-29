Москва рассчитывает на принятие важных документов на саммите ШОС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на принятие важных отраслевых документов в рамках предстоящего саммита ШОС, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы настроены на принятие важных отраслевых документов, в которых будут определены приоритеты экономического сотрудничества в высоких технологиях, инновациях, искусственном интеллекте, цифровой экономике", - сказала она.

По ее словам, акцент будет сделан на проблематике "многосторонности, региональной безопасности, устойчивого развития".

Она также поблагодарила китайских коллег за подготовку к саммиту в рамках председательства КНР в организации, отметив вклад страны в укрепление ШОС в качестве "одной из опор более справедливого многополярного миропорядка".

Саммит ШОС пройдет 31 августа-1 сентября в Тяньцзине.