Москва призвала Токио пересмотреть решение о размещении батареи "Тифон" на базе ВС США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Москва призывает Токио пересмотреть решение о размещении батареи наземного комплекса "Тифон" в рамках запланированных японо-американских учений Resolute Dragon 25, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Призываем правительство Японии пересмотреть принятое решение по вопросу размещения "Тифонов". В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне", - говорится в ее заявлении.

Она так прокомментировала публикации о том, что на запланированных 11-25 сентября японо-американских учениях Resolute Dragon 25 на базе ВС США "Ивакуни" предполагается разместить батарею наземного комплекса "Тифон", способного к пуску ракет средней и меньшей дальности.

"Неоднократно предупреждали японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Особо предостерегали Токио от предоставления своей территории для передового развертывания американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) и от сопутствующей аргументации. Квалифицируем такие шаги как преднамеренно враждебные и игнорирующие национальные интересы Российской Федерации, вследствие чего будем вынуждены предпринимать необходимые компенсирующие военно-технические меры", - сказала Захарова.

Она отметила, что подобные планы Москва рассматривает "как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира".

"Формирование и наращивание в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов создает прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. Такое развитие событий будет иметь значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", - подчеркнула представитель МИД России.