Поиск

Москва призвала Токио пересмотреть решение о размещении батареи "Тифон" на базе ВС США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Москва призывает Токио пересмотреть решение о размещении батареи наземного комплекса "Тифон" в рамках запланированных японо-американских учений Resolute Dragon 25, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Призываем правительство Японии пересмотреть принятое решение по вопросу размещения "Тифонов". В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне", - говорится в ее заявлении.

Она так прокомментировала публикации о том, что на запланированных 11-25 сентября японо-американских учениях Resolute Dragon 25 на базе ВС США "Ивакуни" предполагается разместить батарею наземного комплекса "Тифон", способного к пуску ракет средней и меньшей дальности.

"Неоднократно предупреждали японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Особо предостерегали Токио от предоставления своей территории для передового развертывания американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) и от сопутствующей аргументации. Квалифицируем такие шаги как преднамеренно враждебные и игнорирующие национальные интересы Российской Федерации, вследствие чего будем вынуждены предпринимать необходимые компенсирующие военно-технические меры", - сказала Захарова.

Она отметила, что подобные планы Москва рассматривает "как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира".

"Формирование и наращивание в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов создает прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. Такое развитие событий будет иметь значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", - подчеркнула представитель МИД России.

МИД Мария Захарова РСМД США Япония Ивакуни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Военная операция на Украине

Белоусов заявил, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7055 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });