Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы арестовал бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева по делу о мошенничестве с бюджетными средствами на сумму, превышающую 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Он арестован на один месяц 29 суток.

В прокуратуре Москвы журналистам сообщили, что Агаеву предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 159 УК (Мошенничество).

Агаев был задержан 28 августа. Как сообщали в МВД, по версии следствия, он, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, заключал подложные договоры с театром, который возглавлял.

"Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Следствие предполагает, что речь идет о нескольких десятках спектаклей, а сумма похищенных таким образом из бюджета Москвы денежных средств превышает 20 млн рублей.

На счета Агаева и его близких родственников наложен арест.

Агаев - заслуженный работник культуры России. В 1974 году он окончил Азербайджанский государственный институт искусств в Баку по специальности культпросветработник высшей квалификации.

В разные годы работал главным администратором таких театров, как Московский театр имени Гоголя, Театр имени Сац. С 1992 года по 2021 год занимал пост директора Московского академического театра сатиры, покинул эту должность 30 декабря 2021 года по собственному желанию, проработав почти 30 лет.