Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Самарской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу на даче в селе Ермаково в Ставропольском районе Самарской области, три человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате пожара погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и мальчик (данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 1:21 (00:21 мск). В 7:37 (6:37 мск) пожар был ликвидирован на площади 80 кв. м. К тушению огня привлекались 10 человек и 3 единицы техники.