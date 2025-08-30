На рынке Волгограда произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок в Тракторозаводском районе Волгограда горит на площади 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о возгорании на территории рынка. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение торговых павильонов и продукции. Предварительно, площадь пожара 1 тыс. 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 60 человек и 27 единиц техники.