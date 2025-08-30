Несколько человек пропали после опрокидывания катера в Туве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек пропали без вести после опрокидывания маломерного судна (катера) типа "Борус" на реке Малый Енисей в Туве, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тува допущено опрокидывание маломерного судна типа "Борус" с пассажирами и судоводителем на борту", - говорится в сообщении.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что на борту находилось до четырех человек, продолжается их поиск.

Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.