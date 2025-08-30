Взрослый и ребенок ранены при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя, в том числе ребенок, ранены при детонации украинского дрона в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.