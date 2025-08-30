Девочка погибла в результате пожара в Карелии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели девочки-подростка при пожаре в жилом доме устанавливаются в городе Сегежа (Карелия), сообщает СУ СКР по республике в субботу.

"Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней при пожаре. С целью определения точной причины гибели несовершеннолетней и причин возгорания назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром в субботу вспыхнул пожар в одной из квартир дома по улице Карельской.

В результате возгорания пострадала девочка 2008 года рождения, которая, несмотря на усилия медиков, скончалась на месте пожара.